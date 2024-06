Plebiscito per Sguazzi a Maleo, ribaltone a Orio Litta

Nel Basso Lodigiano, poco prima delle 15 sono i risultati dei piccoli comuni ad arrivare per primi: a Cornovecchio, unica lista, 114 elettori hanno decretato la vittoria di Alessandro Rossi. A Meleti confermato Mario Rocca: 79,26% per lui (172 voti contro i 45 voti di Forza del Popolo ferma al 20,74%). Riconfermato anche Eugenio Ferioli ad Ospedaletto che correva da solo: 717 preferenze su 830 votanti. A Senna Lodigiana prevale Gianmario Molinari (Rinnoviamo Senna): 448 voti contro 396 del suo avversario, Angelo Lunghi (Generazioni per Senna). Gianpiero Tansini (Impegno comune) rimane in sella a Corno Giovine: 68,77% contro il suo avversario, Paolo Scolari (31,23%). Scontata la fascia tricolore sul petto di Piero Luigi Bianchi a Caselle Landi in corsa solitaria: 641 voti per lui. Mauro Salvalaglio a Secugnago vince con 834 preferenze senza nessun avversario così come Davide Passerini a Fombio (1009 voti). Ribaltone per certi versi clamoroso ad Orio Litta dove il sindaco uscente Francesco Ferrari ha dovuto cedere lo scettro ad Alessandro Ciusani che ha vinto per 19 voti. Eletti sindaci anche Giuseppe Ferrari a Livraga (57% di preferenze, Angelo Caperdoni (1420 voti) a Somaglia, Angelo Chiesa a Bertonico (“doppia“ il suo avversario, l’ex vicesindaco Andrea Gaudenzi), Mario Ghidelli a San Fiorano, Marcello Schiavi a Castelnuovo Bocca d’Adda, Luca Bertolotti a Terranova de’ Passerini (63,94%), Dante Sguazzi a Maleo con ben l’86,92% di preferenze contro Forza del Popolo ferma al 13,08%, e Giancarlo Rossetti a Guardamiglio (qui sconfitta bruciante anche per l’uscente Elia Bergamaschi).