"Più controlli sulla caccia". Associazioni in presidio

Una manifestazione contro la caccia, in particolare, ma non solo, per dire “no“ al piano caccia del governo Meloni. È l’iniziativa promossa da Europa Verde Lodi insieme alle principali associazioni ambientaliste e animaliste lodigiane. È stato previsto un presidio sabato, in piazza della Vittoria alle 17.30, in cui poter far sentire la propria voce. In particolare, si chiede che venga prevista una distanza di scurezza dalle abitazioni, leggi che tutelino di più gli animali selvatici, il rispetto delle direttive habitat sulla biodiversità, pene più severe contro chi compie crimini contro la fauna selvatica, più controllo sui bussolotti che, rimanendo in natura e contenendo piombo, finiscono per uccidere molti animali. "Vogliamo esprimere il nostro punto di vista che è più complesso di un solo “no“ alla caccia – dichiara Christian Blundo, referente di Lodi di Europa Verde e organizzatore del presidio –. Non siamo contro i cacciatori, ma vogliamo più controlli e leggi migliori. Questo presidio è il primo di un percorso che prevede varie manifestazioni nei prossimi mesi". Lu.Pa.