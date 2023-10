Pioggia e grandine nella notte. Cantine e box allagati. Allertata la Protezione civile

Anche se l’allerta meteo era stata annunciata con preavviso, il nubifragio che sabato sera all’ora di cena ha investito Cantù è riuscito a provocare diversi danni. Sono bastati pochi minuti, la pioggia mista a grandine ha iniziato a cadere dalle 19.30, per trasformare le strade in fiumi, paralizzando il traffico. Secondo le rilevazioni delle centraline pluviometriche posizionate in città, in centro sono piovuti 70 millimetri di pioggia, 62 millimetri nel quartiere di Pianella, 54 millimetri ad Arosio, 37 millimetri a Verzago e Inverigo e 34 ad Alzate Brianza. Per fortuna non si segnalano feriti, ma i vigili del fuoco e la Protezione civile di Cantù, mobilitata con 3 squadre, sono dovuti intervenire con le idrovore per liberare box e cantine allagati.