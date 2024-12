Pieve Fissiraga: macellaio trovato morto nel bagno di un centro commerciale

Pieve Fissiraga, 14 dicembre 2024 – Un uomo di 60 anni è stato trovato morto all'interno dei servizi igienici del centro commerciale Bennet di Pieve Fissiraga questa notte attorno a mezzanotte: è stata una guardia giurata a fare la tragica scoperta e per l'uomo, un addetto alla macelleria di un negozio interno, il personale del 118 non ha potuto far altro che accertarne il decesso.

Sul posto è intervenuta anche una volante della Questura. Le cause della morte sono riconducibili a un malore improvviso che purtroppo non ha dato scampo al 60enne italiano residente a Lodi.