Alle 10,30 un incontro in Fondazione Cosway: si presentano le opportunità degli Emblematici

Tornano i fondi Emblematici Maggiori Cariplo, si può partecipare a un incontro per scoprire come partecipare a progetti sovra territoriali. Domani alle 10,30 i referenti di Fondazione Comunitaria e Fondazione Cariplo incontreranno il territorio, nella Sala della Musica della Fondazione Cosway, in piazza Zaninelli 13 a Lodi (ingresso dal sagrato del Santuario della Grazie), per raccontare possibilità e prospettive di sviluppo. Saranno presentati gli interventi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo, che vengono realizzati sui territori e servono a sostenere progetti di ampio respiro, in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità locali e generare valore condiviso, al fine di creare e favorire lo sviluppo sostenibile di veri e propri ecosistemi territoriali. Sarà un confronto tra soggetti pubblici e privati del territorio.