Cammina sulla strada a doppia carreggiata: "Non ho altri percorsi"

"È l’unico modo che ho per raggiungere Guardamiglio", avrebbe detto un 30enne ieri mattina agli esterrefatti carabinieri che lo hanno fermato a Fombio mentre, come se fosse una cosa normale, stava camminando sulla via Emilia in direzione sud, nel tratto a quattro corsie, lungo quella di sorpasso a fianco del guard rail. L’uomo ha rischiato più volte di essere investito dalle vetture in transito. Le forze dell’ordine lo hanno fermato, identificato e lo hanno fatto uscire immediatamente dal quel tratto di strada molto pericoloso dove le auto sfrecciano.