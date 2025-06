La Giunta comunale punta a potenziare la videosorveglianza

L’amministrazione comunale di Somaglia ha messo nero su bianco un progetto per implementare il proprio sistema di videosorveglianza: un intervento da 75mila euro facendo leva su risorse indicate nel decreto del ministro dell’Interno. L’obiettivo dunque del Comune sarebbe quello di monitorare ulteriori vie e spazi pubblici nel centro abitato per completare la rete di sicurezza. E dunque, con le risorse a disposizione, si potranno nel prossimo futuro installare occhi elettronici nelle zone dell’area di servizio di Somaglia ovest, lungo la provinciale 234, in via Madre Cabrini, nei pressi del plesso scolastico e della palestra, lungo la strada bassa per Casale, nella zona della pesa pubblica di via Mattei.