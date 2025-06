Località Chiavicone assediata dal traffico. Dissuasori in vista

Non solo il semaforo, la cui centralina bruciata è stata recentemente sostituta. All’orizzonte si prospetta un altro intervento per mettere in sicurezza la località Chiavicone, assediata dal traffico lungo il tratto di Provinciale che taglia in due la frazione di Santo Stefano Lodigiano. Lo conferma l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Tantardini che, in uno dei primi atti del proprio operato, ha voluto che il Comune stanziasse circa 3mila euro per rendere di nuovo funzionale il semafo e regolare il traffico impazzito. "A breve valuteremo un intervento che possa ulteriormente ridurre i pericoli in quel tratto di strada – spiega Tantardini che, pur non entrando ancora nel merito, fa capire che potrebbe essere installata una serie di dissuasori.

Ma all’orizzonte rimane ancora l’obiettivo finale, che è quello della mini variante tra la Sp 116 e la Sp145. "La bretella è ovviamente un obiettivo risolutivo ma va costruito un percorso che coinvolga i Comuni vicini e gli enti sovracomunali. La messa in sicurezza di quel tratto di strada attraverso la realizzazione della variante va visto in un’ottica di riordino della viabilità della Bassa che coinvolge tutti quelli che transitano verso Piacenza e l’autostrada. Vederlo quindi come un problema solo del Chiavicone sarebbe riduttivo", spiega l’assessore ai Lavori pubblici. Mario Borra