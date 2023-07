Pietro Foroni lascia la minoranza in Consiglio comunale a Lodi, subentra il primo dei non eletti

L’ex assessore regionale leghista Pietro Foroni (nella foto) lascia la minoranza in Consiglio comunale a Lodi. Subentra il primo dei non eletti. La surroga del consigliere Pietro Foroni, già sindaco di Maleo, presidente della Provincia di Lodi, consigliere e poi assessore di Regione Lombardia, è quindi prevista per la prossima seduta, probabilmente il 26 luglio (la data è ancora da stabilire). "Foroni – spiegano il segretario cittadino della Lega Eugenio Cerri e il capogruppo in Consiglio comunale Eleonora Ferri – nella sua carriera politica, ha già apportato un grande contributo al partito, trattandosi di un punto di riferimento ed un valore aggiunto. Per questo, come negli anni era già accaduto quando la Lega era in opposizione, Foroni ha deciso di lasciare spazio al nuovo che avanza, a giovani volenterosi, capaci e competenti, affinché possano iniziare fare un’esperienza di crescita. E noi gli rivolgiamo un sincero ringraziamento. Prenderà il suo posto Roberto Sichel, il primo dei non eletti e persona valida che ha voglia di impegnarsi per la sua città". P.A.