Picchia il padre per la droga, allontanato

Prima un ammonimento, che non è servito a sanare la situazione, poi l’ordine di allontanamento. Un figlio ha ricevuto l’ordine del Tribunale di non avvicinarsi alla casa dei suoi genitori e nemmeno a loro. Il provvedimento è stato emesso dopo che la coppia aveva più volte denunciato il figlio per maltrattamenti e percosse. Frequenti insulti e minacce di morte, anche in pubblico. Questo perché i genitori avevano deciso di non accondiscendere più alle richieste di denaro per comprare droga. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso si riferisce a un ultimo, ennesimo episodio di violenza. Pochi giorni fa il figlio ha aggredito il padre procurandogli lesioni e rompendo oggetti di arredo nella casa dei genitori. I carabinieri hanno fatto accompagnare la vittima in ospedale e poi l’hanno ricevuta in caserma per la denuncia. Dopo una breve indagine i militari hanno riferito della situazione estrema e pericolosa al giudice, che ha disposto l’immediato allontanamento con divieto di avvicinarsi ai genitori.