Piattaforma informatica utilizzata dai medici: "Malfunzionante: risolvete subito"

"Il Sistema informativo socio sanitario è di nuovo bloccato e i medici sono esasperati, la Regione Lombardia intervenga!". Non c’è pace per i medici lodigiani nell’accesso al Siss, il portale del Sistema informativo socio sanitario. E come già a dicembre 2023, a segnalare la situazione è la consigliera regionale di Lodi dem Roberta Vallacchi, chiedendo un intervento. "I medici di medicina generale affrontano quasi ogni giorno ore di stallo o malfunzionamento della piattaforma Siss, con la quale si collegano ai sistemi centrali e di territorio, per la gestione dei processi clinici e amministrativi – afferma –. Continuano a contattarmi in cerca di aiuto. Sono veramente disperati e mi dicono che è un mese che non riescono a entrare sul portale. C’è anche il problema delle firme che non vengono riconosciute o dell’impossibilità di inserire le malattie, un disagio anche per i lavoratori. L’assessore regionale al Welfare Bertolaso a fine 2023 aveva detto che era una questione di evoluzione tecnologica. A questo punto, le novità dovrebbero essere state introdotte e fatte funzionare, altrimenti Regione, assessorato e Aria, dovrebbero porsi più di qualche domanda. C’è il timore anche che molti medici generale gettino la spugna".