Piantumazioni e convegni per la Festa dell’albero. Al parco Isolabella nascerà un frutteto urbano

Una giornata per promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Questo il senso della giornata nazionale dell’albero fissata per il 21 novembre. Per l’occasione a Lodi decollano numerose iniziative che non si fermano alla singola giornata. Martedì 21 a Villa Braila, alle 10.30, ci sarà l’illustrazione del patrimonio arboreo del parco e la posa della targa alberi monumentali (in collaborazione con carabinieri forestali, scuola Pascoli e Parco Adda Sud). Il 14, 15 e 17 dicembre ci saranno diverse messe a dimora di aceri e caprini alla scuola Don Gnocchi, un frutteto urbano al parco Isolabella (con la scuola Diocesana) e di pioppi neri, querce e olmi alla colonia Caccialanza. Il 16 dicembre alle 10 in Sala Rivolta si terrà invece un convegno sulle strategie che le amministrazioni possono seguire sul tema alberi a Lodi. Lu.Pa.