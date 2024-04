Lodi: pianta s’abbatte sulla strada e sfiora l’edificio della Scuola Arcobaleno

Lodi, 23 aprile 2024 – Cede e precipita un albero vicino alla scuola primaria Arcobaleno di Lodi, paura all’alba. Non c’era per fortuna nessuno, in quel frangente, in via Marchi, altrimenti avrebbe corso gravi rischi. Alle 5 di questa mattina, martedì 23 aprile, poco prima dell’alba, un grosso albero, vicino all’istituto scolastico, ha ceduto ed è finito sull’asfalto. È stata sfiorata dalle fronde un’utilitaria, parcheggiata a pochi metri.

L’istituto che si trova nelle vicinanze non ha subito danni, fortunatamente, aprendo i battenti regolarmente, poche ore dopo. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’area e l’albero. Nelle ore precedenti sono stati segnalati al 115, con conseguenti interventi di messa in sicurezza, anche altri alberi pericolanti.

I cedimenti sono presumibilmente dovuti al vento e al maltempo che si stanno accanendo sul territorio da qualche giorno. Uno a Castiglione D’Adda, lungo la strada provinciale 591, uno sulla statale 415 di Zelo Buon Persico. Una pianta era caduta, alle 12.30 di ieri, lunedì 22 aprile, anche sulla tangenziale est di Lodi. In quell’occasione, oltre ai vigili del fuoco, è arrivata anche la polizia.