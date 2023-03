Percorso artistico affidato al “papà” dell’infermiera-wonder woman

Sarà Alessio-B, il writer e street artist che ha disegnato per la città “l’infermiera-wonder woman“ diventata ben presto simbolo della resistenza al Covid, a realizzare il progetto della nuova veste del rinnovato polo fieristico di viale Medaglie d’Oro il cui cantiere è ormai attivo da settimane. Ieri mattina il manager dell’artista veneto ha effettuato un sopralluogo ai padiglioni della fiera: l’idea è, al momento, in fase embrionale e ci vorranno ancora alcuni mesi prima che si possa concretizzare. Da quello che si è appreso, non saranno semplici murales all’esterno dei padiglioni come si prospettava all’inizio ma un vero e proprio percorso artistico, un “parco“ tematico dove i temi dell’agricoltura, ambiente, benessere sostenibile ed elementi naturali saranno il filo conduttore. Il polo dunque diventerebbe, se il progetto andrà in porto, un’attrazione a 360 gradi, un vero e proprio museo di arte contemporanea a cielo aperto.