Pensionati truffati da finti tecnici in una cascina

Truffe ormai senza fine nel territorio della Bassa Lodigiana. Ieri mattina, ennesimo colpo dei finti tecnici di fantomatiche società di servizi che stanno ormai imperversando senza sosta. Questa volta hanno colpito a Maleo nella zona della cascina Campolandrone. Vittime ancora anziani costretti a “consegnare“ loro malgrado i preziosi ai malviventi senza scrupoli. Un furto in un’abitazione è stato compiuto inoltre, sempre ieri mattina, anche a San Fiorano in via Trento, una traversa di viale Italia.