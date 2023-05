Pendolari più sicuri Nuova illuminazione sul viale della stazione

Nuova illuminazione per il viale d’accesso alla stazione ferroviaria: viale Matteotti a breve sarà interessata da un intervento di riqualificazione con l’installazione di lampade a led che, nell’obiettivo dell’amministrazione comunale, miglioreranno anche la sicurezza dei pendolari e di coloro che abitano in zona. Il lavoro fa parte di un progetto più ampio, che sta prendendo corpo in città: 1.200 nuovi punti luce sono già stati cambiati su oltre 1.740 dopo il passaggio di proprietà, mentre altri 800 pali, di competenza comunale, sono di nuova generazione. Circa 350 pali sono stati messi ex novo mentre 500 sono stati ritinteggiati. "Un’opera che sta procedendo e che dovrà essere completata entro il mese di gennaio del prossimo anno" ha spiegato l’assessore Alfredo Ferrari.