Pavia città campus coi suoi collegi Crescono le domande al femminile

di Manuela Marziani

Continua a piacere la città campus. Si sono chiuse venerdì le richieste di ammissione agli undici Collegi Edisu di Pavia: 1.813 domande, con un incremento ulteriore rispetto all’anno passato a riprova del progressivo aumento di domande già registrato nei tre anni passati. Un +34% rispetto al 2022, +37% rispetto al 2021, +77% rispetto al 2020, +118% rispetto al 2019 e +271% rispetto al 2016. Particolarmente rilevante la percentuale di presenza femminile: 986 le domande da parte di studentesse (il 54.2%) e 827 quelle degli studenti. Grande successo confermato anche per i 90 posti che Edisu riserva anche quest’anno alle studentesse che si iscrivono ai corsi Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics): le domande sono 319 a fronte delle 221 del 2022, delle 207 del 2021, e delle 140 del 2020.

"Quella dei collegi universitari pavesi è nell’insieme un’offerta unica in Italia, che garantisce le condizioni ottimali per una crescita personale e una carriera accademica di successo – conferma il presidente di Edisu, Francesco Rigano – Vivere gli anni degli studi universitari in collegio è anzitutto un’occasione di aggregazione civile, ma non soltanto. La comunità collegiale aiuta la formazione professionale, culturale e umana della persona. I collegi sono il motore anche di attività aggregative: attenzione all’inclusione, con la disponibilità di camere domotiche e il costante coordinamento con i servizi dell’Ateneo. Non dimentichiamo le attività sportive, svolte negli impianti di cui ciascun collegio è dotato e nelle competizioni intercollegiali in collaborazione con il Cus Pavia; e infine la Caccia al tesoro, evento che coinvolge tutta la comunità pavese. Insomma, la numerosità delle domande dimostra ancora una volta che la rete delle Comunità collegiali rappresenta l’unicità del modello pavese, davvero Università a vocazione collegiale".

"Il continuo incremento di studenti che vogliono cogliere pienamente gli stimoli della vita in collegio è una notizia molto bella per l’Università di Pavia – commenta il rettore Francesco Svelto – Il modello di città universitaria è infatti quello che perseguiamo con coerenza da diversi anni. Il numero di domande presentate, davvero importante, è peraltro coerente con l’aumento di immatricolazioni che stiamo registrando nei nostri vari corsi di studio per il prossimo anno accademico".