Paullese, il tratto di Zelo Buon Persico verrà riqualificato

Lodi, 15 novembre 2024 – La cabina di regia, attivata dalla Provincia di Lodi nel 2023, ha funzionato. La riqualificazione della Paullese (l’ex statale 415 Paullese, che ha un volume di traffico medio giornaliero di circa 34mila veicoli) è iniziata nel 2007 e ad oggi ha visto realizzare, da Provincia di Milano-Città Metropolitana, il 1° Lotto di ampliamento da Peschiera Borromeo a Caleppio di Settala. Mentre la Provincia di Cremona ha realizzato l’ampliamento tra Crema e Spino d’Adda.

Attualmente sono in corso, a cura di Città Metropolitana, i lavori del 2° Lotto, 1° Stralcio, Tratta A (fino alla rotatoria di Zelo Buon Persico, con conclusione prevista per la fine del 2025), mentre la Provincia di Cremona sta curando la progettazione del nuovo ponte sull'Adda, in località Bisnate, per un costo di circa 23 milioni di euro.

La Paullese riqualificata è finalmente percorribile da Paullo a Zelo Buon Persico in direzione Crema

L’accordo

Ora c’è il via libera, all’unanimità, arrivato in Consiglio Provinciale a Lodi, riguardante l’accordo per tratto lodigiano nel territorio di Zelo Buon Persico. C’è stato un intenso anno di interlocuzioni tra le parti e finalmente arriva l’intesa tra Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Città Metropolitana di Milano e la società Concessioni Autostradali Lombarde Spa.

Le opere

In fase di progettazione ci sono la realizzazione di un cavalcavia in corrispondenza della rotatoria di Zelo Buon Persico (cosiddetta Tratta B del 1° Stralcio del 2° Lotto della riqualificazione della Paullese) e il raddoppio della carreggiata lungo i circa 3 chilometri della strada entro i confini del Comune Zelasco (2° Stralcio del 2° Lotto).

Il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio

Il cronoprogramma

Secondo il cronoprogramma allegato all’accordo, il cavalcavia di Zelo dovrebbe essere realizzato entro il terzo trimestre del 2028, mentre per il raddoppio della carreggiata la scadenza è indicata per la fine del 2030. “Per questi interventi sono disponibili risorse regionali per un importo di 40.499.575 euro, che verranno trasferite alla Città Metropolitana di Milano ed quindi utilizzata da CAL Spa, individuato nell’accordo come soggetto responsabile della progettazione e della realizzazione- spiegano in Provincia a Lodi e aggiungono- Invece, in base alle intese, la Provincia di Lodi, ad opere concluse, prenderà in carico la parte dell’infrastruttura viabilistica ricadente nel territorio di sua competenza”. "La ripresa della progettazione delle opere nel tratto lodigiano – spiega Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia - consentirà di ricostituire il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che erano nel frattempo decaduti, per decorrenza dei termini di legge, dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe nel 2016”.