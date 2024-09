Allarme truffe, patto di ferro tra Associazione di polizia e Comune di Sant'Angelo

Lodi, 20 settembre 2024 - Raggiri agli anziani, patto di ferro tra l’Associazione Poliziotti Italiani – Milano e il Comune di Sant’Angelo Lodigiano. E’ partito un tavolo di lavoro comune nato per informare e difendere gli anziani da truffe e raggiri che, purtroppo, sono sempre più frequenti e nella maggior parte dei casi, colpiscono soprattutto i fragili.

Dopo l’incontro con il sindaco Cristiano Devecchi, che ha accolto favorevolmente le iniziative con finalità sociali proposte dall’Associazione Poliziotti Italiani, è stato subito avviato un tavolo di lavoro con l’assessorato competente, di Rosita Sali, delegata ai Servizi sociali. La prima iniziativa a breve al via è una campagna di prevenzione supportata proprio da Sali, “che ha mostrato da subito sensibilità e attenzione, lavorando attivamente insieme ai suoi collaboratori per inserire in un contesto di convivialità anche un tema sociale particolarmente sentito e di grande attualità” commentano dall’associazione. Tutto questo sarà illustrato durante l’imminente “Festa dei Nonni”, in programma il 5 ottobre 2024 al Cupolone. Normalmente l’affluenza è abbondante e quindi il messaggio passerà in modo più efficace. Parteciperanno, appunto, ex poliziotti, per dispensare consigli utili ai presenti e distribuire l’opuscolo informativo “Truffe agli Anziani”, realizzato dall’Associazione Poliziotti Italiani con il patrocinio di Regione Lombardia.

“L’Amministrazione comunale è impegnata per dare sempre più servizi alla cittadinanza – spiega Rosita Sali – anche in ambito della sicurezza. Per quanto riguarda le nostre specifiche competenze, riteniamo questa iniziativa particolarmente utile e sono certa che verrà apprezzata dai nostri anziani e non solo”.

Mario Tritto, presidente dell’Associazione Poliziotti Italiani – Milano commenta soddisfatto l’accordo raggiunto: “I nostri sforzi per offrire servizi ai cittadini tramite prodotti editoriali pensati per informare e prevenire azioni criminali contro i cittadini su temi sensibili e attuali, sono ampiamente ripagati quando vengono condivisi. Il nostro opuscolo “Truffe agli Anziani” può avere un significativo impatto per ridurre odiose azioni criminali, soprattutto quando sono rivolte contro le fasce più deboli e indifese”

L’opuscolo di 60 pagine (tiratura di 95 mila copie, presente anche on line), distribuito gratuitamente e a costo zero per l’amministrazione comunale, vanta le prefazioni del presidente nazionale dell’Associazione Poliziotti Italiani Gerardo Velotto, dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa, dell’ex europarlamentare Angelo Ciocca e di monsignor Guido pozzo Arcivescovo e titolare di Bagnoregio in servizio presso la Santa Sede.

Nell’opuscolo gli anziani troveranno: illustrazioni semplici e intuitive; chiare descrizioni delle tecniche di truffe, raggiri, scippi, borseggi e furti contro la persona e la proprietà privata; i profili dei truffatori e i loro comportamenti; i campi d’azione nella vita reale (casa, telefono, strada, esercizi commerciali) e sulla rete web (phishing, hacker, e-commerce, furto d’identità, gioco on line e siti d’incontri); le truffe più comuni attuate dai malviventi; i segni che i malviventi lasciano fuori dalle abitazioni; la differenza tra denuncia e querela.