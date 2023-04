Parchetti in balìa degli incivili, "blinderemo il paese con telecamere"

Vandali distruggono i parchi giochi di Guardamiglio, il sindaco Elia Bergamaschi li chiama "somari" e annuncia di voler installare nove nuove telecamere per monitorare varchi e luoghi sensibili del paese. A causa delle condizioni delle quattro aree verdi molte famiglie sono costrette a far giocare i propri piccoli altrove. Il primo cittadino, già un anno fa, aveva allertato le forze dell’ordine, diffuso moniti e ottenuto un tavolo in Prefettura, a seguito ad esempio dell’incendio di alcune rotoballe o di danni agli arredi locali. "I nostri parchetti sono datati, è vero, però se venissero trattati bene e sui giochi ci andassero solo i piccoli, cui sono riservati, tutto sarebbe in ordine e sicuro – commenta –. Certo che se ci salgono dei “somari“, che li usano per sporcarli, scriverci sconcezze, romperli e lasciarci rifiuti, non risolveremo la questione"

"A questi individui manca l’educazione civica e il rispetto per la cosa che non è altrui, ma di tutti" aggiunge. Fino ad oggi, per via delle risorse, il paese non ha potuto rinnovare gli impianti di videosorveglianza esistenti, ormai obsoleti. "Ho partecipato però, con il tecnico comunale Pietro Baldrighi, a un incontro in Prefettura a Lodi, e ci hanno comunicato che il Comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica ha approvato il nostro progetto e quindi potremo andare avanti. Avremo occhi elettronici di ultima generazione ai varchi del paese e nei punti sensibili. Dotati di lettore targhe e di tutto ciò che necessita per collegarsi a Prefettura e forze dell’ordine". Il costo totale del progetto, compresa la centrale operativa, che si spera sia finanziato con la riapertura di bandi, è di 102mila euro. Sono previste nove telecamere: sicuramente nelle vie Roma, De Gasperi, Umberto I, verso l’entrata e l’uscita per Valloria e per il Comune di Somaglia, poi nella zona della piazzola rifiuti, in piazza e nella frazione Valloria.

Paola Arensi