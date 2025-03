Pannelli fotovoltaici e tetto in fiamme. Arrivano i pompieri

Brucia il tetto con i pannelli fotovoltaici installati: ieri intorno a mezzogiorno brutta sorpresa per i proprietari di una villetta che si trova a San Fiorano lungo il tratto di Provinciale verso Fombio. I residenti si sono accorti che dalla copertura cominciava a salire fumo nerastro e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi, che hanno raggiunto la sommità dell’abitazione cominciando subito a spegnere le fiamme per evitare che il fuoco si propagasse ulteriormente. In ausilio sono poi arrivati anche i pompieri di Piacenza. Intanto sono proseguite le operazioni di spegnimento della grande massa di fieno bruciato alla Cascina Rancati di Corno Giovine, sotto cui covava ancora il fuoco. M.B.