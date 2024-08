Pali della luce in mezzo alle vie. Cedro mette a rischio Ferragosto

Strade collinari sbarrate da alberi precipitati, pali della luce di traverso sulle strade, tronchi spezzati. Sono gli scenari che hanno dovuto fronteggiare con 45 interventi i vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo insieme ai gruppi di Protezione civile e alle Municipali tra il tardo pomeriggio di mercoledì e ieri. Un grosso cedro del parco di via Leonardo da Vinci a San Rocco al Porto si è abbattuto sul prato proprio dove, da oggi, si terranno dieci giorni di festa per Ferragosto: la manifestazione è salva.

"Il vecchio cedro è stato rimosso da una ditta specializzata – chiarisce il sindaco Matteo Delfini – L’anno prossimo piantumeremo nuovi alberi". A San Colombano al Lambro la discesa collinare di via Collada è rimasta bloccata dalla caduta di una grossa pianta all’incrocio con via Belfuggito. Il sindaco Alessandro Granata era con la Protezione civile e la Locale in zona castello, dove è precipitato anche un palo della luce. Sono stati inoltre segnalati disagi e incolonnamenti per alberi caduti e per due incidenti tra Casalpusterlengo e Codogno e tra Casale e Guardamiglio.

Altri alberi sono caduti sulle circonvallazioni di Codogno. Problemi con le piante pure a Orio Litta; a Cervignano D’adda in zona Cascina Luigia, dove è arrivata la Municipale per dare supporto alla viabilità; a Galgagnano, dov’è intervenuta la Protezione civile mulazzanese. A Cervignano danni alle linee telefoniche per la caduta di tre alberi sulla Provinciale in direzione Galgagnano e in via Roma, nell’area cani di via Fanfulla. Infine a Bertonico, in via Matteotti, un albero si è appoggiato a una abitazione. Ieri è stata chiusa la strada per rimuoverlo.

Paola Arensi