Il palatenda di Codogno piace e raccoglie i primi utili: “Il ricavato andrà alle società sportive”

Codogno (Lodi) – Gli spazi del quartiere fieristico di Codogno, riqualificati per ospitare eventi tutto l’anno, “iniziano a dare un utile, soldi che abbiamo destinato alle nostre associazioni sportive, arrivando ad avere ciò che speravamo e cioè una città che, offrendo un servizio per il territorio, anche sovra regionale, aiuta se stessa”. A dirlo è il sindaco Francesco Passerini. “Condivido questa soddisfazione con l’amministrazione comunale e chi ha lavorato per avere quest’area oggi a disposizione di chiunque voglia affittarla per organizzare eventi, anche di ampia portata – aggiunge –. In soli sei mesi di utilizzo e con la previsione di utilizzo di questi spazi abbiamo guadagnato 10mila euro e ciò promette bene”.

Al momento è affittabile, da gennaio, solo il padiglione fiera, dove sono state svolte la Festa della Valtellina, la Festa del tartufo e sarà ospitata la Festa della birra a breve, oltre ad altri eventi che saranno promossi entro luglio. “Da gennaio quindi questi spazi hanno dato un introito di 10mila euro, che ci ha permesso di rimpinguare il capitolo dei contributi alle società sportive, stabile da almeno 10 anni, da 45mila euro a 55mila euro – conferma l’assessore al Bilancio Elena Ardemagni –. Le società si dividono l’importo con le stesse percentuali che avevano prima. Abbiamo investito in questi spazi per portare attrattività e potenziale, a beneficio della città”.

“Un volano per tutto il territorio, per posizione, superficie – ribadisce Passerini –. Senza contare che qui spesso ospitiamo anche onlus e realtà preziose, come la Croce rossa, i boy scout e l’arrivo della Ciclolonga. Senza più preoccuparci del maltempo, dato che gli spazi sono anche al coperto”.

“Già oggi, col palatenda, si sta dando sfoggio dei nuovi utilizzi dell’area, oltre all’organizzazione della fiera autunnale e abbiamo già richieste di eventi per il 2026 – dice sempre Passerini –. Poi completeremo il padiglione A e tutto sarà messo a regime, anche per eventi che necessitano di più strutture coperte e di maggior capienza. Il padiglione A, tra l’altro, è il doppio del palatenda e potrà ospitare anche concerti. Possiamo ospitare due persone a metro quadro e il padiglione è ampio 3.600 metri quadrati, mentre il palatenda 1.076, più 300 metri quadri per palco”. In Giunta, lunedì, oltre alla destinazione dei 10mila euro altri 18mila euro del fondo di riserva vincolato sono stati destinati alla manutenzione straordinaria delle piante, per le potature. Infine 8mila euro serviranno per intervenire sull’impianto dell’area condizionata del Comune.