Nel palatenda manifestazioni per tutto l’anno

Il nuovo palatenda di 1.200 metri quadrati nel polo fieristico di viale Medaglie d’Oro, costruito ex novo nell’ambito del maxi progetto di riqualificazione dell’intero comparto, è pronto per diventare una struttura polivalente: dopo il debutto alla fiera agricola di novembre è stato messo nero su bianco un “pacchetto“ di iniziative spalmato per l’intero anno.

Si parte il 31 gennaio prossimo con una serie di eventi legati al fungo e al tartufo in un viaggio di sapori e combinazioni culinarie che dureranno, per due week end, fino 9 febbraio. Poi dal 14 al 16 febbraio “Valtellina in festa: un viaggio sensoriale nella gastronomia della montagna lombarda”. Tra il 9 e l’11 maggio spazio alla festa della Croce Rossa mentre quest’anno il palatenda ospiterà “Codogno beer festival” tra il 22 e il 25, dal 29 al 31 maggio e dal 1 al 2 giugno.

Inoltre, tra il 13 al 15 giugno via libera al “Festival del mare”, un viaggio tra i gusti e i sapori e le antiche tradizioni dei pescatori che replicherà dal 20 al 22 giugno. Il “Puglia folk food fest” invece è in calendario tra il 27 e il 29 giugno. Dal 3 al 5 e dal 10 al 12 ottobre spazio a “Okt.beer fest” mentre il 31 ottobre il palatenda ospiterà la Notte di Halloween. Re Fungo e Mr tartufo ritorneranno negli spazi polifunzionali dal 28 al 30 novembre mentre dal 6 al 31 dicembre (apertura solo venerdì, sabato e domenica) spazio ai mercatini di Natale che replicheranno dall’1 al 6 gennaio.

Contestualmente il Comune ha fissato le tariffe di utilizzo della struttura: 261 euro al giorno con lo sconto del 20% per chi lo richiede oltre ad un mese e taglio del 50% della quota per chi ottiene il patrocinio. "Siamo molto soddisfatti di poter offrire una gamma di iniziative per 365 giorni - dice il sindaco Francesco Passerini -. Altro che cattedrale nel deserto".M.B.