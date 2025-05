Croce Rossa in festa nel weekend. Al palatenda musica, cibo e premi

Ieri, nella giornata mondiale della Croce Rossa, ha sventolato dal balcone del Comune di Codogno la bandiera dell’organizzazione, consegnata per l’occasione dai volontari del comitato cittadino i quali hanno contestualmente presentato la festa che caratterizzerà il week end, a partire da questa sera, negli spazi del palatenda del quartiere fieristico di viale Medaglie d’oro.

All’inaugurazione di questa sera alle 19.30 saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con il sindaco Francesco Passerini in testa, il presidente regionale della Cri Maurizio Bonomi, oltre al vice prefetto di Lodi Federico Nicolini, ai vertici della compagnia e della stazione carabinieri e della Guardia di finanza di Casalpusterlengo.

Nell’occasione, come spiega il vice presidente del Comitato Locale Cristiano Rozza, che sarà presente con la presidente Gesuina Fusari e tutti i colleghi, saranno consegnati gli attestati di anzianità ai volontari. Riceveranno il premio per i 15 anni di servizio Tatiana Alghisi, Ernesto Geroli, Matteo Stoppini, Maura Bergamaschi, Rosalinda Mazzola, Giuseppe Montanini, Giovanna Castoldi, Luigi Grazioli, Roberto Squintani mentre per i 25 anni di anzianità Annalisa Bersani e Paolo Rossi. Infine Montanini, ex presidente, e l’attuale presidente Fusari, riceveranno la medaglia di benemerenza “il tempo della gentilezza”, classe di bronzo, per l’impegno profuso nel periodo Covid.

La festa sarà anche musica e buon cibo: dopo l’inaugurazione, stasera sarà animata da “iBaio“, mentre domani canteranno i Blinda. Invece domenica, di pomeriggio, si terrà una esercitazione che inscenerà una maxi emergenza, mentre domani mattina e pomeriggio e domenica mattina, si terranno lezioni dimostrative di disostruzione pediatrica (corso informativo con posti limitati, da prenotare al numero 3316945178 o scrivendo a codogno@cri.it).

"Confidiamo nella generosità della gente, dato che dobbiamo rinnovare l’autoparco – spiega Rozza –. Attualmente abbiamo sette ambulanze, un mezzo per disabili, due autovetture e pullmino". L’ingresso è libero.

