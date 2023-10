Lodi, non paga al ristorante e poi entra in ospedale dove semina il panico

Lodi, 29 ottobre 2023 – Pranza in un ristorante e va via senza pagare, poi frantuma una vetrina dell’ospedale e viene denunciato. Un 50enne di origini straniere ha scatenato il caos a Lodi nel pomeriggio di sabato 28 ottobre 2023 e il giorno seguente è stato denunciato dalla polizia di Stato a piede libero. L’uomo risponderà di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La Questura era inizialmente stata allertata da un ristoratore perché ul 50enne, dopo aver consumato il pasto comodamente seduto in un locale, se ne è andato senza pagare. Lo stesso signore è stato riconosciuto dagli agenti del posto di polizia dell’ospedale Maggiore di Lodi poco dopo quando, nel nosocomio, si è scatenato il caos. E solo il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che ci fossero ulteriori danni e feriti. Lo sconosciuto, lasciato il ristorante, è infatti entrato nell’atrio dell’edificio e ha afferrato e scaraventato senza motivo un monitor di computer in uso agli operatori sanitari, mandando in frantumi una vetrina. I poliziotti lo hanno subito bloccato e accompagnato in Questura a Lodi per l’identificazione e le formalità di rito. A quel punto l’autorità giudiziaria ha predisposto una visita all’ospedale psichiatrico di Codogno. Il posto di polizia del nosocomio lodigiano (chiuso in passato per carenza di personale), era stato riaperto a febbraio dopo che, tempo prima, un uomo aveva dato in escandescenza in pronto soccorso, procurando danni per circa 70mila euro.