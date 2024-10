A Orio Litta la 32esima edizione della Oreum bike

Orio Litta (Lodi), 18 ottobre 2024 – Mountain bike all’appello per la 32esima edizione della storica Oreum Bike di Orio Litta. La sfida finale della Laus Cup Mtb arriva nel Basso Lodigiano. “Non è stata un’annata facile per la Laus Cup Mtb, visti i vari problemi che hanno caratterizzato ognuna delle tappe messe in calendario, spesso spostate o cancellate per maltempo o altro - spiegano gli organizzatori -. Domenica, però, sarà un’altra storia, con la conclusione affidata a una grande classica di tutto il calendario Acsi, la Mediofondo del Basso Lodigiano. Stiamo parlando della Oreum Bike, una corsa che vanta ben 32 edizioni alle sue spalle, che ha superato anche lo stop dovuto al Covid, che si è trasformata da cross country a mediofondo”. Normalmente arrivano oltre cento bikers a godersi percorso e campagne di tutto rispetto.

Gli organizzatori dell’Orio Bike, quindi, si stanno impegnando per andare in scena domenica 20 ottobre 2024, con la gara che vedrà un tracciato di 17 chilometri. Tragitto che i concorrenti dovranno affrontare per tre volte, percorrendo un totale di 51 chilometri. “Una sfida ideale per chiudere non solo la Laus Cup, ma tutta la stagione della mountain bike e lasciar spazio chi al ciclocross, chi al riposo, chi all’allenamento, già in vista, del 2025”, commentano i promotori. Il percorso è tutto golenale, fra sentieri, strade bianche e la flora intorno ai fiumi Lambro e Po. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro. La partenza è stata fissata per le ore 9,30 di fronte al Bar Sport di Orio Litta, in Piazza del Mercato, con lo start diviso in base alle categorie di appartenenza. Si deve arrivare prima per le procedure pre partenza. A fine gara ci saranno le premiazioni. Per informazioni visitare il sito http://www.oriobike.altervista.org/.