Opportunità per i disoccupati: corso gratis per diventare saldatori

Un corso altamente professionalizzante completamente gratuito per formare saldatori professionali, pensato per disoccupati di tutte le età (dai 16 ai 65 anni) con l’obiettivo di consentirgli di trovare un impiego in un settore che cerca continuamente queste figure professionali. L’iniziativa è stata annunciata ieri pomeriggio nella sede dell’Unione Artigiani e Imprese Lodi promotore insieme a Utengas Industrie srl e Galdus. Il percorso si struttura in 120 ore di lezione, 80 di teoria previste nella sede dell’Unione Artigiani in via Lago Maggiore 2, 80 di pratica alla srl Studio Zaneboni di San Colombano, con massimo 8 ore di lezione al giorno. I primi 6 corsisti partiranno già questo lunedì. "A dicembre dello scorso anno – ha ricordato il segretario dell’Unione Artigiani Mauro Sangalli – avevamo fatto una convinzione con Utengas sul territorio, studiando la zona si era notata l’esigenza del saldatore, una delle figure più ricercate a livello nazionale in generale da almeno 10 anni, con difficoltà fino al 70% di reperirla. Si è deciso di fare qualcosa di concreto a riguardo. Chi farà il corso quindi potrà entrare in contatto con proposte di lavoro da tutta la regione". La gratuità è stata permessa dai fondi Pnrr usati per il progetto Gol, che si occupa di formazione professionale. Andrea Vigentini, coordinatore della sede di Lodi di Galdus, ha spiegato: "Siamo già riusciti a formare il primo gruppo, composto da due minorenni, da adulti e da un extracomunitario di 35 anni. Infatti, per iscriversi basta lo spid ed essere disoccupati. Bisogna avere carta d’identità o permesso di soggiorno. Per regolamento per far partire un corso Gol devono esserci minimo 4 persone; oltre ai 6 iscritti ci sono altre 3 persone in attesa ma, per questi corsi, abbiamo deciso di porre a 6 il limite. Ma è un numero che può mutare in caso di necessità".

"La nostra società – ha specificato Giovanni Accettulli, amministratore delegato Utengas – da anni è entrata nella formazione, con corsi e certificazione prima per aziende, ora anche per chi vuole ricevere le prime basi di questo mondo. Noi tempo fa acquistammo una realtà che fa saldatura a Lodi in via Selvagreca, ora si fa un salto di livello costruendo competenza. Uscendo da qui il saldatore saprà le basi e sarà pronto a lavorare da subito in un’impresa che fa giunti saldati. Il saldatore oggi non è più un uomo tutto sporco e stanco". Per mandare le candidature: easy.lodi@galdus.it oppure 03711920517 e 03711920516.

L.P.