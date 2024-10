Opere finanziate con il Pnrr. Più monitoraggi

Patto tra Prefettura di Lodi, Tribunale e Procura per monitorare le opere finanziate con fondi Pnrr. Ieri mattina, il protocollo è stato siglato alla presenza del prefetto Enrico Roccatagliata, del presidente del Tribunale Angelo Gin Tibaldi, e del procuratore di Lodi, Laura Pedio, con l’obiettivo di fissare un modello di collaborazione per rendere più efficace e puntuale gli accertamenti di natura amministrativa e giudiziaria. All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia e pure il rappresentante della Direzione Investigativa Antimafia di Milano. L’accordo prevede che, nel solco dei rapporti già in essere, possa essere promossa una implementazione dello scambio informativo di elementi di conoscenza per l’azione istruttoria del gruppo interforze antimafia, mettendo nel contempo a disposizione degli uffici giudiziari il patrimonio conoscitivo acquisito oltre alle risultanze dell’attività di accesso ai cantieri.