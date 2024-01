Opere connesse. Al rione San Biagio chiedono un nuovo sottopasso pedonale

La voce dei rappresentanti del comitato di quartiere del rione Villaggio San Biagio è arrivata direttamente nel contesto dell’assemblea di presentazione del progetto di raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Piadena, mercoledì pomeriggio in Municipio a Codogno. Il tema è sempre lo stesso: il futuro del sottopasso pedonale che collega via Borsa alla circonvallazione cittadina. Per i residenti la priorità è il rifacimento totale del budello, sorto alla fine degli anni Cinquanta. "Quando piove diventa un acquitrino e comunque normalmente non è sicuro e funzionale alle esigenze degli abitanti per i quali è l’unico passaggio diretto tra il quartiere e il resto della città" ha spiegato un portavoce del comitato davanti ai tecnici di Rfi. Il sindaco Francesco Passerini, presente all’incontro, aveva già sollecitato poco prima il tavolo dei relatori circa l’importanza del sottopasso nel sistema di interscambio ferro-gomma, ribadendo come la struttura fosse indispensabile per il raggiungimento dello scalo da parte di migliaia di viaggiatori, soprattutto studenti. Essendo però il passaggio pedonale sotto i binari ubicato prima del cantiere per il raddoppio dei binari, i tecnici di Rfi hanno ribadito che approfonderanno la tematica non promettendo nulla circa l’inserimento del progetto tra le opere da finanziare con il raddoppio. M.B.