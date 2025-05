Valzer di deleghe in Giunta. Cominesi “promossa“ vice

É l’assessore alla Pubblica Istruzione Eugenia Raimondi Cominesi (nella foto) il nuovo vicesindaco di Cervignano d’Adda. La nomina a firma del primo cittadino Emilio Grilli è arrivata alcuni giorni fa in seguito alla revoca, all’inizio di maggio, dell’incarico a Michele Pistillo, che aveva esteriorizzato le sue posizioni contrarie rispetto alle scelte dell’amministrazione di offrire gratuitamente i servizi di trasporto e mensa scolastici ai bambini di Mulazzano e Casalmaiocco che si sarebbero iscritti alla classe prima della scuola elementare Fratelli Marmont di Cervignano. Una scelta dettata dalla necessità di raggiungere la soglia minima di 15 alunni per la creazione della classe prima. Una mossa che aveva incontrato l’opposizione di molti genitori e dello stesso vicesindaco che, secondo il primo cittadino, aveva così assunto dei "comportamenti non conformi al ruolo Istituzionale ricoperto".

"Tali atti – si legge nel decreto di revoca – hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra il sindaco, il gruppo di maggioranza consiliare e Pistillo". L’addio di Pistillo ha comportato anche un rimpasto di Giunta con l’arrivo nell’esecutivo del consigliere Francesco Bodini Inicco, che mantenendo le sue deleghe allo Sport e Cultura, entra a far parte della squadra di governo.