Lunedì a Piacenza l’ultimo saluto al medico morto in ambulatorio

Sono stati fissati i funerali del medico Giovanni Marchionni, di 60 anni, trovato deceduto nel suo ambulatorio comunale di Senna Lodigiana il 6 maggio scorso. Sono quindi terminati gli accertamenti degli inquirenti, per escludere la mano di terzi, richiesti dopo il ritrovamento del medico nel corridoio dello studio, solo, con la porta chiusa dall’interno, in condizioni critiche. Locali che erano stati momentaneamente sequestrati per proteggere i dati sensibili all’interno. Era stata una collega a dare l’allarme. Dopo i primi soccorsi, l’uomo era stato accompagnato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Ma poco dopo è purtroppo sopraggiunta la morte. Era quindi stata disposta l’autopsia, dalla Procura di Milano, che non aveva voluto lasciare nulla al caso e ora il corpo è stato messo a disposizione della famiglia per organizzare le esequie. Al momento non risultano indagati. La cerimonia funebre sarà celebra a lunedì, alle 15.30, nella chiesa di Santa Teresa, in corso Vittorio Emanuele a Piacenza. Il dottore ha infatti origini piacentine. Nel Lodigiano era molto stimato. Seguiva anche pazienti di Somaglia e Casalpusterlengo.

P.A.