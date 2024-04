Operaio cade da una scala. Finisce al Pronto soccorso

Incidente sul lavoro, ieri mattina,in una ditta di prefabbricati che si affaccia lungo la provinciale 223, tra Somaglia e Guardamiglio: l’episodio è avvenuto attorno alle 7.30 ed ha coinvolto, suo malgrado, un operaio di 55 anni di nazionalità peruviana domiciliato a Piacenza il quale, secondo quanto appreso, mentre stava effettuando alcuni lavori, è caduto rovinosamente da una scala da un’altezza stimata di 2.5 metri. L’uomo è piombato a terra subendo un serio trauma cranico. Dopo i primi soccorsi sul posto ad opera dei colleghi, sul luogo dell’incidente è arrivata l’ambulanza con l’ausilio dell’automedica del 118. L’addetto, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso di Cremona dove è arrivato attorno alle 9. Sul posto dell’infortunio si sono recati i carabinieri e il personale addetto dell’Ats per cercare di fare luce sulle cause dell’incidente e per capire se le misure di sicurezza erano state rispettate. Ieri pomeriggio, invece, un furgone di una ditta con a bordo un 35enne è finito sulla ciclabile nei pressi del rondò lungo la bretella alla sp 234, all’ingresso di Maleo. Illeso il conducente. M.B.