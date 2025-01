Omaggio ad Ada Negri a ottant’anni dalla morte. Mostre, spettacoli e tour

Non si è ancora detto tutto su Ada Negri. In occasione degli 80 anni dalla morte della poetessa, sabato 1 e domenica 2 febbraio son stati organizzati a Lodi una serie di eventi per ricordare ed esplorare la sfaccettata figura della letterata lodigiana. A imbastire il programma, dal titolo “Ada. Ancora Ada“, l’associazione Crocevia insieme al Comune di Lodi, Pro-Loco, Associazione Poesia la vita e l’istituto Maffeo Vegio; tutti gli eventi sono gratuiti e a Santa Chiara Nuova.

Si inizierà alle 18 di sabato con la mostra a cura di Antonio Petrucci. Poi alle 19 ci sarà lo spettacolo “Ada. La solitaria“, in cui la forza della voce di Elsa Bossi si unisce ai suoni del piano di Alberto Braida per esplorare l’opera, e la vita, della donna nata a Lodi nel 1870. Domenica si inizierà alle 16 dalla chiesa di San Francesco con un tour in città per esplorare i luoghi della giovane Ada, lavoro a cura di Monica Rossi. Alle 17 ritorneranno “La scuola di Ada Negri“ e lo spettacolo “Ada. La solitariala“. Si finirà alle 18 con “La fama mi sorprese“, presentazione del libro di Pietro Sarzana, che contiene articoli di giornale firmati da Ada Negri.

"Un weekend per la grande donna lodigiana che ha lasciato un segno indelebile, nella nostra città come in tutto il Paese – ha detto l’assessore Francesco Milanesi –. Vediamo con questi eventi una figura non solo di poetessa, ma di intellettuale a tutto tondo". L.P.