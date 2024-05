Occhi accesi sul cuore cittadino. Telecamere e rinforzi, "più sicurezza"

Tre nuove telecamere, un nuovo impianto radio per la comunicazione tra le pattuglie della polizia locale e un etilometro in più. Sono le ultime novità, finanziate da Regione Lombardia e Comune di Casalpusterlengo, con 30mila euro, per agire sul fronte sicurezza. Nel frattempo, in città, si sta cercando di rimpinguare gli agenti in servizio, per arrivare al numero ottimale di 14 dipendenti. Spesso infatti la presenza di queste figure si rivela preziosa e indispensabile su diversi fronti e c’è anche una buona e costante collaborazione con le altre forze dell’ordine. Sull’albo pretorio dell’ente sono state infatti pubblicate le date per la selezione dei nuovi agenti della polizia locale tramite concorso. La prova di efficienza fisica sarà il 4 giugno alle 9, la scritta l’11 giugno alle 9.30 e quella orale il 14 giugno alle 9. "Sono stati ammessi 44 candidati – spiega il sindaco Elia Delmiglio –. Intanto un agente è stato assunto dal 1 maggio e altri due verranno assunti con questo concorso. Poi ce n’è un altro che assumeremo ancora dalla mobilità vecchia e con la speranza che anche il Comune di Somaglia attinga dalla nostra graduatoria, per avere un effettivo aumento di tre agenti. Questo perché, la persona che assumiamo tramite mobilità, è un agente già in servizio che però attualmente opera assunto dal Comune di Somaglia".

Invece, per quanto riguarda le telecamere, Delmiglio ne conferma il potenziamento: "In questi anni abbiamo lavorato veramente molto per incrementare le telecamere presenti sul territorio, con un dato del più 160% circa di telecamere installate. Ricordo che l’anno scorso ne abbiamo messe sedici all’interno dei parchi, più altre posizioni e ora ne aggiungiamo, grazie a un bando regionale, ulteriori tre, che andranno invece a presidio del centro". Serviranno come prevenzione per quanto riguarda la “movida“ serale, ma anche in generale. Sono in fase di installazione, posizionate all’incrocio di via Cavallotti con Largo Casali, in piazza del Popolo e in piazzetta Brembiolo. Sempre grazie allo stesso bando regionale, come ribadisce Delmiglio "implementiamo l’attrezzatura della polizia locale, acquistando un nuovo chilometro e un nuovo impianto radio per la comunicazione delle pattuglie".