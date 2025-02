Obiettivo sicurezza: "Maggiori controlli e nuove attrezzature"

La visita del Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata al comando dell’Unione Nord Lodigiano è stata l’occasione per un bilancio del 2024. Il comandante Costantino Gemelli ha parlato di 3.930 verbali per violazione del codice della strada, di cui 1.854 preavvisi e 2.076 sanzioni, 50 sequestri per mancanza di assicurazione, 99 contestazioni per mancata revisione, 35 interventi di protezione civile, 46 rilievi di incidenti, 870 notifiche di polizia giudiziaria, due arresti di cui uno con daspo urbano.

Sul fronte ambientale, 35 accertamenti per abbandono rifiuti con sequestri preventivi per discariche abusive e 156 servizi per il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il Prefetto ha potuto osservare il funzionamento della sala operativa con 32 schermi che gestisce 157 telecamere sul territorio, dotate di sistemi avanzati per la lettura delle targhe e la verifica delle coperture assicurative.

Anche il Prefetto ha fornito alcuni dati sull’area di competenza dei comuni dell’Unione, Cervignano d’Adda, Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico e Montanaso Lombardo. In particolare, è emerso che si registra un calo dei furti, passati da 247 nel 2023 a 220 nel 2024, mentre quelli in abitazione sono diminuiti da 66 a 49. Per quanto riguarda le rapine in abitazione, si registra un incremento da 1 a 3 episodi. Fenomeno rilevante è quello delle truffe e frodi informatiche, seppure il numero complessivo sia passato da 717 a 654, registrando un decremento dell’8%.

Il presidente dell’Unione Angelo Madonini, sindaco di Zelo, pensa al futuro. "Abbiamo presentato con soddisfazione questi risultati ma puntiamo a migliorare. Abbiamo deliberato lo stanziamento di nuovi fondi per controlli serali e approvato un progetto da 80mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo e attrezzature, che speriamo ottenga anche il supporto finanziario regionale".