Nuovo ponte tra Spino e Zelo: "Bisogna accorciare i tempi"

"Cominciare quanto prima il raddoppio del ponte di Spino d’Adda. La gara d’appalto venga avviata entro fine primavera". Il consigliere regionale Riccardo Vitari, in sinergia con la deputata leghista Silvana Comaroli e il presidente della Provincia Mirko Signoroni, sta lavorando per il nuovo ponte tra Spino e Zelo Buon Persico. La copertura finanziaria c’è già, l’auspicio è che i tempi si accorcino. "Ci stiamo adoperando affinché sia realizzato in tempi rapidi", dice Silvana Comaroli. "La Provincia ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture l’avvenuta copertura finanziaria da parte della Regione", spiegano i due leghisti. Commenta Mirko Signoroni, presidente della Provincia: "Abbiamo inviato al Mit quanto richiesto e siamo in attesa della data di convocazione della Conferenza. L’esito integrerà l’istruttoria per l’approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Seguiranno l’acquisizione delle aree e la gara d’appalto".

P.G.R.