Nuovo pick-up a disposizione delle tute gialle

L’inaugurazione del nuovo pick up della protezione civile di Brembio è stata l’occasione per ricordare la generosità dei volontari compianti del Lodigiano. Domenica, a fare gli onori di casa, c’era la sindaca Oriana Ghidotti, che ha colto l’occasione per ricordare il 23enne Riccardo Corsini, scomparso improvvisamente, a marzo dello scorso anno, e che ha lasciato un grande vuoto nella protezione civile locale. Il Corpo si è riunito per inaugurare il nuovo pick up di servizio e Piazza Matteotti era gremita. Il nuovo mezzo è un 4x4 prodotto dalla DR, un Evo Cross4 doppia cabina, con cinque posti a sedere, finanziato con fondi della Regione Lombardia. Ad inaugurarlo, con la sindaca di Brembio, c’erano i volontari della protezione civile del territorio, ma anche: Angelo Madonini, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile e sindaco del comune di Zelo Buon Persico; Mauro Salvalaglio, sindaco di Secugnago; Susanna Casali, sindaca di Turano Lodigiano; Giuseppe Bongiorni, vice sindaco di Livraga; Nathalie Stizia sindaca di Casaletto Lodigiano; Angelo Caperdoni, sindaco di Somaglia; Silvia Giudici, sindaca di Mulazzano; Piero Luigi Bianchi sindaco di Caselle Landi. Hanno voluto partecipare anche i gruppi di protezione civile di Secugnago, Turano, Somaglia, Casaletto Lodigiano, Caselle Landi, Codogno, Livraga, Sant’Angelo Lodigiano, Unione Nord; mm e le associazioni Fircb, e Volontari Si Nasce. Il taglio del nastro è stato condiviso dalla sindaca con i rappresentanti della precedente amministrazione, promotori dell’iter burocratico per l’acquisizione del nuovo mezzo. Non è mancata la benedizione da parte del parroco don Cristiano Alrossi.

P.A.