Nuovi punti luce. Si parte dallo sport

La rivoluzione sulle luci della città deve iniziare dal polo sportivo di viale Resistenza, diamante del baseball e stadio Acerbi in primis: e la scadenza temporale la impone il calendario della società codognese di baseball visto che, da maggio, le partite saranno giocate anche in notturna. Quindi, la società che ha vinto l’appalto per sostituire tutte le lampade illuminanti della città con tecnologia a risparmio energetico, dovrà provvedere a realizzare i punti luce agli impianti sportivi entro aprile. "Sono tranquillo sul fatto che non vi saranno ritardi, i lavori, che dovrebbero durare circa un mese, inizieranno a breve - ha ribadito il sindaco, Francesco Passerini -. Andremo a cambiare 2500 punti luce, compresi 400 nuovi pali che saranno messi in zone oggi buie: un intervento massiccio per il quale siamo in ballo da sei anni". M.B.