Nuovi Asa e Oss Premio a Roma per il progetto

La Fondazione comunitaria provincia di Lodi ha vinto un premio nazionale per il progetto “Una Comunità per il Lavoro“ che sta coinvolgendo 18 persone. L’iniziativa punta a formare Asa e Oss ed è stata insignita del Premio Basile a Roma. La Segnalazione di Merito è arrivata nella sezione “Reti e Sistemi Formativi“. Un premio anche per il Cfp Centro di formazione del Lodigiano. Il progetto è stato infatti promosso e finanziato dalla Fondazione, presieduta da Mauro Parazzi, ma coordinato dal centro di formazione professionale diretto da Andrea Meazza. È stato riconosciuto di suo valore dal Comitato Scientifico della XXI^ Edizione del Premio. Il percorso abilitante alla professione di Asa e Oss, finalizzato all’inserimento lavorativo delle persone, è quindi diventato un modello virtuoso, raccontato durante il Convegno di Roma. "Ad oggi sembra che l’iniziativa si all’altezza delle nostre aspettative" commenta Parazzi.