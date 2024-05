Nuova scuola primaria. Atteso l’ok definitivo

Seconda, e si spera decisiva, riunione della conferenza di servizi per esaminare il progetto esecutivo della scuola elementare di via Vespucci a Fombio che sorgerà a fianco di quella materna già funzionante. Il plesso non costerà un euro alle casse comunali: sarà costruito sfruttando la convenzione con un privato per la realizzazione del piano di rigenerazione urbana sulle ceneri dell’ex ditta chimica Akzo Nobel: infatti, nel protocollo d’intesa stipulato con Fombio, ma anche con Provincia di Lodi, Codogno e San Fiorano, si prevedeva che la nuova costruzione del plesso fosse a carico dell’operatore privato. Durante la prima seduta di conferenza dei servizi, gli enti preposti avevano chiesto della documentazione integrativa, depositata alla fine di aprile. Ora si spera che nella seconda convocazione, il 5 giugno, si possa arrivare al via libera definitivo. Il costo totale dell’intervento è stimato attorno al milione e 700 mila euro. Si prevede la costruzione di una mensa da 200 metri quadrati per una settantina di alunni, di cinque aule da 50 metri quadrati ciascuna (per 125 alunni totali) e di una palestra da 180 metri quadrati più altri locali. M.B.