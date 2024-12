Notte di zuffe in strada. Volano sedie, cestini e cinture

Il centro storico di Casalpusterlengo in mano alle scorribande di ragazzi senza freni. Non passa ormai week end che non vi siano episodi legati all’ordine pubblico e, nella notte tra venerdì e sabato, purtroppo, c’è stata l’ennesima lite con gruppi di giovani che si sono affrontati a più riprese senza esclusione di colpi. Attorno all’una di notte, la scintilla è scoppiata fuori da un locale in piazza del Popolo con due ragazzi italiani che si sono fronteggiati e intorno un capannello di altri giovani. Nella baruffa una sedia del bar si è rotta. La contesa, questa volta tra stranieri e italiani, si è ripetuta poco dopo sempre in piazza del Popolo con un cittadino magrebino che avrebbe picchiato e derubato del telefonino e del portafoglio un coetaneo italiano. In questa occasione alcuni litiganti si sono affrontati a cinghiate. Successivamente la baruffa ha avuto un altro round nella zona di via Marsala con contenitori dei rifiuti lanciati verso alcune persone, uno di questi finito su di un’auto in sosta. Alcuni giovanissimi sarebbero stati identificati dai carabinieri giunti sul posto con un paio di pattuglie. Qualche ora prima invece momenti di tensione all’esterno di una nota catena di fast food, sempre a Casalpusterlengo, con alcuni ragazzini che si sono spintonati per cause al momento rimaste ignote. Intanto, proseguono le indagini per identificare i vandali che hanno devastato, alcuni giorni fa, l’ingresso laterale dell’istituto per ragionieri Calamandrei a Codogno, rompendo una porta a vetri e dando fuoco ad un cestino. Secondo alcune testimonianze, erano circa una ventina. M.B.