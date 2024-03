Non sente le sirene. Scontro con la Gazzella

Scontro tra una Gazzella dei carabinieri e una Ford Fiesta, ieri poco dopo le 12.30, al semaforo che regola il traffico tra viale Santa Maria e via Stazione. A quell’ora due auto dei carabinieri provenienti dalla basilica, che avevano la sirena azionata perché stavano effettuando un intervento in emergenza, hanno passato la ferrovia e si sono avvicinate al semaforo, superandolo. Da via Stazione è arrivata una Ford Fiesta condotta da un cinquantenne cremasco, che non si è accorto dell’arrivo dei carabinieri con la sirena ed è andato a centrare la prima auto dei militari. Subito traffico bloccato e controllo delle persone coinvolte nel sinistro, che non hanno riportato danni. Sul posto è stata fatta arrivare una pattuglia della Polizia stradale di Crema per i rilievi dell’incidente.

P.G.R.