Negli uffici postali domina il rosa. La direttrice di Guardamiglio:: "Coi clienti abbiamo più empatia"

Le donne impiegate negli uffici postali della Provincia di Lodi sono il 70% del totale dei dipendenti. E il 40% degli sportelli aperti sul territorio sono ad esclusiva presenza femminile. Il 59% del totale degli uffici postali lodigiani inoltre è guidato da una donna. Uno di questi è quello situato in piazza IV Novembre a Guardamiglio diretto da 10 anni da Simona Carrescia. "In ufficio – racconta la direttrice – abbiamo creato un clima di solidarietà e ci diamo sempre una mano". "Spesso – aggiunge – riusciamo ad avere anche più empatia con i clienti, ma sicuramente è anche il carattere che aiuta. Passiamo insieme più di sei ore al giorno e tendenzialmente facciamo in modo che questo tempo passi in maniera serena e produttiva. Non tutti i giorni sono uguali, cerchiamo di essere sempre professionali, disponibili, competenti, ma capitano anche giornate no, e così mettiamo in campo l’arte dell’empatia, allontaniamo le negatività e ripartiamo. Abbiamo una clientela variegata, prevalentemente fatta di persone educate e cordiali. In quanto donne ci riesce bene mantenere in equilibrio tutti i ruoli che ricopriamo, lavoratrice, compagna/moglie, mamma, figlia, sorella, amica, tutto fare, coach della famiglia". "Guardamiglio – conclude Simona Carrescia – è un paese piccolo quindi ci fa piacere anche essere un punto di riferimento per tutti i residenti".

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. I collezionisti ma anche chiunque vuole ricordare una giornata particolare, regalando la colorata cartolina o spedendo un messaggio a un destinatario possono recarsi negli uffici con sportello filatelico della provincia di Pavia. Per quanto riguarda le presenza femminili agli sportelli la provincia di Pavia vede il 67% di donne impiegate negli uffici, oltre un terzo degli stessi con esclusiva presenza femminile e il 60% del totale uffici guidato da una donna.