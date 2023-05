Nasi e denti rotti a due minori Arrestati quattro giovanissimi

Quattro giovani italiani tra i 18 e i 22 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Rivolta d’Adda con l’accusa di sequestro di persona, minacce e lesioni gravi nei confronti di due minorenni. Dalle indagini dei militari è emerso un quadro allarmante: i ragazzi agiscono come una vera e propria gang. Era febbraio quando i quattro convocano per un chiarimento i due minorenni. Che si presentano, vengono prelevati e portati in un garage, covo della gang, dove vengono intimiditi e picchiati con violenza, tanto da rompere loro il setto nasale e alcuni denti. Di più. Per evitare che riferiscano quanto successo, vengono minacciati con una pistola (finta, ma senza il tappo rosso).

Il movente: i quattro vogliono vendicare sgarri che i due minori avrebbero compiuto nei confronti di una ragazza loro amica. Mancanze che, si appurerà, non erano mai avvenute. I due minori hanno poi dovuto essere portati al Pronto soccorso per essere medicati e i genitori, nei giorni seguenti, hanno sporto denuncia.

Ma non finisce lì perché in seguito uno dei quattro va sotto casa di uno dei minori, suona il campanello e minaccia tutti di morte. E ancora: addirittura spalleggiato dalla madre, il ragazzo ritorna una seconda volta sotto l’abitazione a ripetere le stesse minacce. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nel garage indicato e trovato la pistola senza il tappo rosso utilizzata per minacciare i due ragazzi.

Nel covo c’erano anche sei etti di marijuana. Il proprietario è stato portato davanti al giudice che lo ha condannato a otto mesi di reclusione, sospendendo la pena e mandandolo libero. Domenica scorsa è arrivata la decisione del magistrato che, letto il rapporto dei militari, ha ordinato l’arresto dei quattro concedendo loro i domiciliari in attesa del processo.