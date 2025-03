I Nas nella casa di riposo di Codogno: verifiche sui turni del personale e sulla lavanderia

Codogno (Lodi), 3 marzo 2025 – Blitz dei Nas nella casa di riposo San Giorgio di viale Gandolfi a Codogno: i carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno effettuato un sopralluogo negli spazi della Rsa, ma al termine della perlustrazione non ci sarebbero state contestazioni elevate, anche se i militari dell’Arma hanno prelevato della documentazione su cui effettueranno successivi approfondimenti. Resta da capire se la visita dei Nas sia avvenuta in un contesto di verifiche di routine oppure in seguito a una segnalazione esterna. Il sindacalista Gianfranco Bignamini è da giorni però che punta il dito sull’Asp, sollevando diverse criticità. “I Nas hanno riscontrato che un ascensore è fermo da tempo e hanno preso documenti sui turni del personale sanitario e controllato pure la lavanderia” ha detto.

Proprio sulla lavanderia il segretario di Fisi ha ribadito in un volantino: “Esiste un problema di organizzazione. C’era un impegno da parte dei vertici dell’ente di organizzare una riunione con il personale per capire se le nuove disposizioni portavano a carichi di lavoro in più per il personale, ma al momento nessun tavolo è stato convocato. Le imposizioni unilaterali a livello organizzativo violano il contratto nazionale del lavoro e appunto appesantiscono il lavoro degli operatori sanitari che svolgono mansioni non adeguate togliendo tempo all’assistenza dei pazienti. Si rischia di non rispettare i livelli essenziali di assistenza e le leggi sulla sicurezza”. Per Bignamini l’organizzazione della lavanderia era andata avanti sempre alla perfezione con tre operatori. “Ora, se si imporrà una nuova organizzazione, il direttore faccia un ordine di servizio. Noi siamo pronti ad andare davanti al giudice del lavoro”.