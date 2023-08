Museo Archeologico al Castello Vigevano: Eventi e iniziative per il rilancio

Un rilancio in grande stile. Il Museo Archeologico Nazionale di Vigevano, diretto da Stefania Bossi, guarda alla prossima stagione per proseguire il progetto di rilancio che, negli ultimi mesi, ha prodotto risultati eccellenti. Primo fra tutti il raggiungimento a giugno degli oltre 10 mila visitatori, dato mai raggiunto negli anni precedenti. Segnale inequivocabile del fatto che le iniziative lanciate hanno trovato ampio riscontro in una platea in continua crescita.

Da settembre intanto ripartiranno le iniziative culturali serali; continueranno le visite guidate tematiche il primo sabato di ogni mese e le iniziative educative riservate ai bambini. In calendario ci sono poi numerose conferenze di carattere scientifico che avranno momenti importanti in occasione delle giornate europee del patrimonio previste per il 23 e 24 settembre. Con l’autunno torneranno anche le iniziative realizzate in collaborazione con le biblioteche.

Insomma per il Museo vigevanese, nei pressi dell’arco di ingresso al Castello all’incrocio tra via del Carrobbio, via del Popolo e corso della Repubblica, si tratta di una stagione felice: attualmente la proposta è di quasi un evento a settimana oltre la possibilità di ammirare la collezione Strada, con reperti che abbracciano un arco temporale di almeno trenta secoli, che resterà a Vigevano a tempo indeterminato.

L’ingresso, attivo tutta l’estate e che sarà reso permanente, sarà oggetto di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il posizionamento di un bancone per l’accoglienza, un bookshop e armadietti. I fondi per i lavori sono stati stanziati dalla Direzione regionale Musei della Lombardia. Gli spazi saranno oggetto di studio degli studenti del Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica del Politecnico di Milano. U.Z.