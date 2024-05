Murales contro il bullismo. Il Magnete attira solidarietà

Murales per combattere il bullismo, l’iniziativa de Il Magnete di Tavazzano con Villavesco, associazione contro le prevaricazioni, sta spopolando. Arriva un primo bilancio del progetto “Lodigiano in colors TAG”, partito due mesi fa. Lo stila la presidente dell’associazione Annamaria Sgorlon: "Si creano occasioni per raggiungere nuove potenziali vittime di bullismo e cyberbullismo, ascoltare le loro storie e intervenire per aiutare - sottolinea -. Dipingiamo, con l’aiuto di volontari, parti di muro che ci sono concesse dagli enti locali, che siano di scuole o di altri edifici. Realizziamo disegni a tema bullismo e cyberbullismo e chiunque, passando durante i vari appuntamenti, può lasciare sul muro impronte di mani colorate con i colori del Magnete, in segno di solidarietà. Per ora abbiamo dipinto spazi nelle scuole di Lodi, Senna Lodigiana, Montanaso e Brembio e il prossimo paese coinvolto sarà Casalmaiocco. Poi ne realizzeremo altri, per un totale di una ventina di paesi interessati".

Nei giorni prestabiliti si dipinge sia al mattino che al pomeriggio "questo per riuscire ad essere ovunque perché, essendo tutti lavoratori nella vita e solo volontari nel Magnete, dobbiamo sfruttare i momenti liberi - sottolinea la presidente –. Gli artisti preparano precedentemente i disegni, dopo aver concordato i bozzetti con le amministrazioni e poi noi, insieme ai giovani e agli adulti, durante l’inaugurazione, li circondiamo in un abbraccio di impronte di mano. È il nostro modo per dire no al bullismo e alle prevaricazioni".

I timbri di colore sono ampi circa 3 metri di altezza e 4 metri di larghezza (alcuni artisti si allargano un po’, ma usano il proprio materiale). Noi mettiamo a disposizione 15 bombolette e la pittura al quarzo per esterni, nel caso serva", spiega Sgorlon. I Comuni sono stati collaborativi e hanno intonacato e possibilmente pitturato le pareti interessate dal lavoro. Gli artisti del territorio che hanno aderito impiegano dalle 4 alle 8 ore per dipingere ogni muro. nel marzo scorso i volontari e l’artista Eliana di Lodi hanno dipinto un muro bianco alle medie Spezzaferri di Lodi, poi c’è stato il murales dell’artista Cava a Brembio. È già stata realizzata un’opera anche a Montanaso Lombardo da Francesco Mazzocchi. L’arte sociale di Step Dase (Stefano Delvò) ha invece fatto breccia a Senna.