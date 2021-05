Lodi, 20 maggio 2021 - Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid nell'hub di Sant'Angelo Lodigiano. Il medico legale ha ipotizzato un infarto come causa del decesso. La Asst di Lodi ha chiesto l'autopsia che sarà effettuata all'Istituto di Medicina legale di Pavia.

Pochi giorni fa a Cernobbio, nel Comasco, una donna di 68 anni era morta poche ore dopo il richiamo vaccinale con Pfizer. La 68enne, residente a Faloppio in provincia di Como, non avrebbe inizialmente accusato alcun disturbo tale da destare preoccupazione. E infatti, assieme alla figlia, si era recata in una pasticceria per mangiare un gelato. Proprio qui si è verificato il malore, seguito poco dopo dal decesso. Inutile l'intervento dei soccorritori e la disperata corsa al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como. Solo tre giorni prima, nel Biellese, un 61enne era morto dopo la somministrazione del siero Johnson&Johnson.