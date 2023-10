Mostra Picasso a Lodi: Cala il sipario

Cala il sipario oggi, sulla mostra in onore di Picasso (per celebrare il centesimo anniversario della morte) promossa dalla scuola d’arte Bergognone. L’esposizione era stata inaugurata il 7 e 8 maggio scorsi e in questi mesi ha attirato una folla numerosa e appassionata che ha riempito il Museo per ammirare le opere ispirate al capolavoro “Guernica”. Quest’opera collettiva ha suscitato riflessioni profonde sulle tematiche della guerra e della violenza, temi purtroppo ancora attuali. Oltre a “Guernica” i Folligeniali hanno presentato un’altra opera collettiva: una serie di sculture che riproduce il quadro “Bagnanti sulla spiaggia di Garoupe”. E accanto alle numerose riproduzioni è stata esposta un’opera originale di Picasso, concessa da un privato. La mostra ora si trasferirà a Trieste e c’è il progetto ambizioso di esportarla ad Helsinki.